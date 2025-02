Na tę promocję czekali fani kurczaków z KFC. Powraca kultowy kubełek dostępny tylko raz w tygodniu

Powoli robi się coraz ciaśniej w słynnych promocjach dotyczących poszczególnych dni tygodnia. Mamy "Środy z Orange", a jak sobota, to do Lidla, do Lidla. Wtorki wielu osobom kojarzą się z kolej z KFC. Dlaczego? Bo co jakiś przez można wtedy kupić taniej kubełki z kawałkami kurczaka.