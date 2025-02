Ze szwagrem, czy z ekipą?

Według tego samego źródła cena za ułożenie metra płytek ceramicznych wynosiła w 2019 r. 40 zł, a obecnie to już 56 zł, co oznacza wzrost o 40 proc. w kilka lat.

Z kolei za wykonanie instalacji elektrycznej trzeba zapłacić teraz 36 zł/m kw., podczas gdy w 2019 r. było to 25 zł. Na przestrzeni lat to skok o 44 proc. W przyszłości koszty remontu prawdopodobnie będą drożeć o kolejne 5–10 proc. (w zależności od wybranych usług), a oszczędności trzeba będzie szukać w samodzielnym wykonaniu części prac lub zakupie wyposażenia z drugiej ręki.

– Wynagrodzenie ekipy remontowej to niemała część kosztów całego remontu. Jednak bardziej opłaca się zatrudnić fachowców od razu do całego mieszkania. Korzystanie z takich usług dla każdego remontowanego pomieszczenia z osobna wiąże się z podniesieniem kosztów choćby o poziom inflacji i z dłuższym czasem oczekiwania, zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim, kiedy najwięcej lokatorów decyduje się na remont – mówi Michał Ratajczak, analityk porównywarki rankomat.pl .

Które pomieszczenie wyjdzie najdrożej?

Największy wydatek to remont kuchni. Dla pomieszczenia o powierzchni 10 m kw. to nawet 26 805 zł. Połowa to meble na wymiar, druga połowa to m.in. stół i cztery krzesła, zlewozmywak z baterią i wężykami, a także drzwi wewnętrzne z ościeżnicą (w sumie niecałe 3 tys. zł z robocizną).