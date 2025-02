"Oczywiście mówię jej, że to moje miejsce. Ta twierdzi, że to jej miejsce, a ja muszę się mylić (patrz wcześniej: trzymam swój bilet w ręku). Kobieta grzebie w torbie przez wieczność, aby znaleźć swój bilet i przekonać się, że ma miejsce 12A. Prosi mnie, żebym zajął jej miejsce, żeby nie musiała się ruszać, bo już się 'usadowiła'" – relacjonował podróżny na Reddicie .

"Trzyma swój bilet i twierdzi, że cierpi na klaustrofobię i potrzebuje swojego miejsca (12B jest puste, więc teraz 12A wydawało się lepsze niż 12F). No cóż, jestem pewien, że to ściema, i chce po prostu nacieszyć się tym, że środkowe miejsce jest puste, ale co mogę zrobić? Technicznie rzecz biorąc, to ona ma ten bilet, a ja jestem zmęczony i po prostu chcę spać, więc przesiadam się na 12F" – opisywał swoją frustrację.