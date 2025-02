Każdy, kto planuje lot z Polski do Grecji w nadchodzących dniach, powinien zwrócić uwagę na tę informację. Jak podaje PAP, w piątek 28 lutego wszystkie loty komercyjne nie będą obsługiwane przez 24 godziny.

Loty przekraczające obszar FIR w Atenach. Loty przewożące głowy państw i premierów. Loty Greckich Sił Powietrznych biorące udział w misjach operacyjnych i zaplanowanych ćwiczeniach. Loty statków powietrznych, które napotykają na nietypowe sytuacje lub znajdują się w stanie awaryjnym. Loty szpitalne. Loty z pomocą humanitarną. Loty samolotów poszukiwawczo-ratowniczych.

Ryanair będzie musiał odwołać loty z Polski? W razie protestu ma dwie możliwości

Wszystko wskazuje na to, że loty komercyjne, w tym popularnego wśród Polaków Ryanaira , zostaną odwołane. Wiadomo już, że problem z udaniem się na grecki weekend, albo z powrotem do kraju mogą mieć polscy turyści.

Zgodnie z rozkładem w piątek 28 lutego powinny odbyć się loty z Krakowa do Salonik, a także z Katowic do Aten. Jeżeli strajk dojdzie do skutku, Ryanair będzie miał dwie możliwości. Połączenia zostaną odwołane, albo przekierowane na inne lotnisko. O swojej decyzji przewoźnik z pewnością poinformuje pasażerów.