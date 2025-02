Marzec, kwiecień, a nawet maj to idealny okres na krótkie wyjazdy. Zwłaszcza po ostatnich mroźnych dniach, wiele osób może być stęsknionych za znacznie cieplejszą aurą. Na Malcie już teraz jest ok. 15-16 st. C. W Larnace na Cyprze słupki rtęci lada moment poszybują w okolice 20. kreski. Przyjemnie może być także we Włoszech i Hiszpanii. Zwłaszcza że ceny wyjazdów zaczynają się już od ok. 600 zł za osobę.