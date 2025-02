Z opisu nowego serialu TVP "Pan Mama" dowiadujemy się, że to opowieść o "współczesnym ojcu, który mimo trudności i wyzwań, znajduje w sobie siłę, by świetnie opiekować się nie tylko swoimi dziećmi (nastoletnią Zuzą, 12-letnim Brunem i 9-letnią Mają), ale także osobami, które stają na jego drodze i potrzebują rodzinnego ciepła".

Kiedy premiera serialu "Pan Mama" z Pawłem Domagałą? TVP pokaże od razu dwa odcinki

Trudna sytuacja zmusiła go jednak do porzucenia swoich marzeń i zajęcia się domem. Nie oznacza to jednak, że nigdy nie uda mu się ich spełnić. W sieci można znaleźć ujęcia z uroczystej premiery nowej produkcji Telewizji Polskiej. Wiadomo też już, że pierwszy odcinek zostanie wyemitowany w sobotę 1 marca o godz. 17:35. To jednak nie koniec – o godz. 18:00 telewizyjna "Jedynka" wypuści także drugi odcinek.