"Rywale" to świetny seriale, ale w Polsce mało znany Fot. Kadr z "Rywali" / Disney+

"Rywale" ("Rivals") to brytyjski serial, który w październiku ubiegłego roku zadebiutował na platformie Disney+ i od razu wzbudził spore zainteresowanie widzów. Do tego stopnia, że zapowiedziano już drugi sezon. W Polsce wciąż czeka na szersze odkrycie, a szkoda, bo to telewizyjna perełka i jeden z najlepszych seriali 2024 roku.

O czym jest serial "Rywale"?

"Rywale" to adaptacja bestsellerowej powieści o tym samym tytule, autorstwa Jilly Cooper. Książka, wydana w 1988 roku, jest częścią popularnego cyklu "Rutshire Chronicles", który cieszy się ogromną popularnością w Wielkiej Brytanii.

Rok 1986, fikcyjne hrabstwo Rutshire w malowniczym regionie Cotswolds w południowo-zachodniej Anglii. Brytyjski arystokrata ze "starej arystokracji", członek parlamentu Rupert Campbell-Black (Alex Hassell), oraz Tony, Lord Baddingham (David Tennant) – przedstawiciel nowobogatej burżuazji, który dzięki małżeństwu zyskał powiązania z arystokratyczną rodziną – wdają się w zaciętą rywalizację o władzę, wpływy i prestiż. Ich spór rozgrywa się na wielu polach: w biznesie, polityce, a także w życiu prywatnym.

Konflikt przenika do niezależnej stacji telewizyjnej Corinium, należącej do Baddinghama. Żądny sukcesu magnat medialny postanawia wykorzystać swoją sieć do osłabienia przeciwnika. W tym celu sprowadza do stacji ambitną amerykańską producentkę Cameron Cook (Nafessa Williams) oraz przejmuje z BBC charyzmatycznego irlandzkiego dziennikarza Declana O’Harę (Aidan Turner), męża popularnej aktorki Maud (Victoria Smurfit). Jego celem jest jedno – pokonać Ruperta.

Ten brytyjski serial, będący intrygującym połączeniem czarnej komedii i produkcji kostiumowej, wciąga od pierwszych minut. Pełna intryg, romansów i skandali fabuła zaskakuje zwrotami akcji, trzymając widza w napięciu do samego końca. Doskonała obsada, klimatyczne zdjęcia i ścieżka dźwiękowa przenosząca wprost do lat 80. XX wieku sprawiają, że serial zachwyca zarówno atmosferą, jak i wiernym oddaniem realiów życia brytyjskiej elity. Mimo że to produkcja Disney+, nie brakuje w niej też "momentów".

Serial "Rywale" zachwycił krytyków i widzów. Na Rotten Tomatoes został oceniony na 95 procent przez tych pierwszych i na 90 przez publiczność. "'Rywale', zjadliwa komedia z pazurem, sprawiają, że walka klasowa i złośliwe intrygi stają się uzależniającym widowiskiem" – czytamy w agregatorze. W serwisie IMDb serial ma równie wysoką ocenę – 8/10, a na polskim Filmwebie – 7,6/10.

