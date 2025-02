Fot. Ebrahim Noroozi / Associated Press / East News

Nożownik zaatakował turystę w Berlinie. Szokujące informacje o sprawcy

Według policji poważnie zranił on ostrym przedmiotem 30-letniego turystę z Hiszpanii odwiedzającego Pomnik Pomordowanych Żydów Europy. Gazeta "Bild" donosi o ataku nożownika, który ugodził ofiarę w szyję. Według oficjalnych doniesień, wieczorem stan poszkodowanego był poważny, ale stabilny.

Berlińska senator do spraw wewnętrznych Iris Spranger powiedziała, że "usiłowanie zabójstwa z motywacją antysemicką przed Pomnikiem Pamięci Pomordowanych Żydów Europy – to nie do zniesienia".