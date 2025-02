Oszuści niekiedy osiągają mistrzowski poziom w naciąganiu naiwnych internautów. Jednym z kanałów, w których wyłudzanie danych i pieniędzy jest wyjątkowo proste, są media społecznościowe. Na Facebooku złodzieje znów "sprzedają" porzucone walizki. Wiadomo, co się dzieje, kiedy klikniecie link.

Udają Lotnisko Chopina. Płacisz 9 zł, tracisz znacznie więcej

Reklama informuje o sprzedaży w niskiej cenie bagaży, które pasażerowie porzucili na Lotnisku Chopina. Co jednak dzieje się po wejściu na stronę? Ta będzie przypominała stronę portu. Znajdziecie tam formularz, w którym trzeba podać m.in. imię i nazwisko, adres mailowy i numer telefonu. Wszystko po to, aby sprawdzić "dostępność bagażu".

Co dzieje się naprawdę? Oszuści wchodzą w posiadanie waszych wrażliwych danych. W tym momencie mogą już próbować zaciągnąć na was kredyt, albo podszywać się pod was w sieci. Na tym jednak sprawa się nie kończy.