Co zrobić, gdy znajdziemy fragment rakiety? Firma Elona Muska radzi, aby skontaktować się z lokalnymi służbami lub zadzwonić na ich infolinię. Z kolei rzeczniczka Polskiej Agencji Kosmicznej Agnieszka Gapys przekazała PAP, by w pierwszej kolejności powiadomić polską policję. "POLSA jest w stałym kontakcie zarówno z policją, jak i ze SpaceX" – podkreśliła.

Szczątki rakiety Falcon 9 Space X w Polsce

"W rakiecie Falcon 9 jest to kompozytowy zbiornik ciśnieniowy służący do przechowywania helu pod wysokim ciśnieniem. Hel jest używany do utrzymania odpowiedniego ciśnienia w zbiornikach paliwowych podczas pracy silników, co zapobiega ich zapadnięciu się i zapewnia stały przepływ paliwa – tłumaczył i dodał: "Mamy więc potwierdzenie spadku szczątków rakiety SpaceX na terytorium Polski! Oj, będzie o tym głośno...".