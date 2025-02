Zdaniem "FAZ" Niemcy zagłosowali za zmianą kursu, zwłaszcza w zakresie polityki migracyjnej i gospodarczej. "Merz będzie musiał w każdym możliwym sojuszu pójść na kompromis i tym samym ograniczyć swój własny program. Ale następny rząd nie może nawet zbliżyć się do działania typu 'dalej tak samo'. To jeszcze bardziej wzmocniłoby AfD. Strzał ostrzegawczy nie mógł być głośniejszy w tych wyborach" – czytamy.

"Brutalny wynik" Scholza

"Sueddeutsche Zeitung" ("SZ") komentuje dotkliwą porażkę wyborczą Olafa Scholza : "Do samego końca kanclerz Niemiec Olaf Scholz zachowywał się tak, jakby sondaże się myliły, jakby wciąż mógł odnieść niespodziewane zwycięstwo. Było to jednak tak prawdopodobne, jakby Scholz mógł nagle dokonać cudownych uzdrowień. Zgodnie z oczekiwaniami, wynik wyborów jest teraz otrzeźwiający, by nie powiedzieć brutalny" – pisze dziennik.

Zdaniem "SZ" wynik socjaldemokratycznej partii SPD, niższy o niemal 10 procent w stosunku do wyborów z 2021 roku, jest powiązany z niepopularnym kanclerzem. "Scholz prawdopodobnie nie będzie już odgrywał żadnej roli po rozpoczęciu pracy przez nowy rząd. Z drugiej strony, jego partia nie ma zbyt wiele czasu na żałobę. Musi zmienić swoją pozycję, a także jest potrzebna jako partner koalicyjny, co jest zadaniem trudnym do uniknięcia w obliczu wyzwań" – prognozuje gazeta. Dziennik dodaje, że gdyby CDU/CSUi SPD zgodziły się na sojusz, powróciłaby tak zwana "wielka koalicja". "Jednak ich niewielka większość w Bundestagu sugeruje, że jest to obecnie tylko średniej wielkości koalicja. W rezultacie może być nawet potrzebny trzeci partner" – konstatuje "SZ".