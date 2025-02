Poza trzema największymi ugrupowaniami do niemieckiego parlamentu dostali się także Zieloni (Die Grünen), którzy uzyskali 13,5 proc. głosów, a także Lewica (Die Linke) z wynikiem 8,5 proc. Na tę chwilę nie wiadomo, czy do Bundestagu wejdą FDP (4,9 proc.) i BSW (4,7 proc.) – partie te mogą nie przekroczyć pięcioprocentowego progu wyborczego.

Tak może wyglądać układ sił w Bundestagu po niemieckich wyborach

Z kim CDU/CSU stworzy koalicję?

– Wygraliśmy wybory, bo doskonale przygotowaliśmy się do rządzenia. Świat nie będzie na nas czekał. Niemcy muszą wrócić do Europy – powiedział na wieczorze wyborczym Merz, podkreślając konieczność szybkiego przeprowadzenia rozmów koalicyjnych.

– Zobaczymy, co przyniosą następne tygodnie. Jeżeli jednak stanie się, to, co przewidujemy, czyli CDU zawiąże koalicję z lewicą i dokona fałszerstwa wyborczego, to przyszłe wybory mogą nastąpić bardzo szybko. Wtedy wygramy, bo to jest naszym celem – dodała Weidel.