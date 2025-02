– Czas nie będzie na nas czekał – zaznaczył, zwracając uwagę na konieczność szybkiego rozpoczęcia negocjacji koalicyjnych. Dodał również, że " Niemcy muszą wrócić do Europy". Na zakończenie swojego przemówienia Friedrich Merz powiedział, że dziś jego ugrupowanie świętuje sukces, a od jutra zabiera się do pracy.

Wybory do Bundestagu

CDU/CSU (Christlich Demokratische Union/Christlich-Soziale Union) – 29 proc. AfD (Alternative für Deutschland) – 19,5 proc. SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) – 16 proc. Die Grünen (Zieloni) – 13,5 proc. Die Linke (Lewica) – 8,5 proc. FDP (liberalna Freie Demokratische Partei) – 4,9 proc. BSW (Bürger für Soziale Wohlfahrt, powstały w 2024 roku populistyczno-lewicowy sojusz Sahry Wagenknecht) – 4,7 proc.

Według sondaży w niedzielnych wyborach do Bundestagu wzięło udział 84 proc. uprawnionych do głosowania.

I dodała: – Zobaczymy, co przyniosą następne tygodnie. Jeżeli jednak stanie się, to, co przewidujemy, czyli CDU zawiąże koalicję z lewicą i dokona fałszerstwa wyborczego, to przyszłe wybory mogą nastąpić bardzo szybko. Wtedy wygramy, bo to jest naszym celem.