Omena Mensah i Rafał Brzoska od pięciu lat są małżeństwem. fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Reklama.

Mensah i Brzoska mieli bogate doświadczenia życiowe oraz zawodowe

Szersza publiczność poznała Omenę Mensah, gdy zaczęła przedstawiać pogodę w stacji TVN. Od tamtego czasu minęło już ponad 20 lat. Przez ten okres stała się jedną z najbardziej rozpoznawanych osobowości medialnych w Polsce. Dziś spełnia się na wielu polach. Jest przedsiębiorczynią, filantropką, inwestorką i kolekcjonerką sztuki.

Prowadzi kilka firm m.in. tę handlującą luksusowymi meblami. Ponadto od lat przewodniczy fundacji Omenaa Foundation, która ma na celu wsparcie edukacji dzieci w Afryce. Mensah ma na swoim koncie już kilka projektów charytatywnych m.in. budowę szkoły w Ghanie.

Reklama.

A prywatnie? Jej mama jest Polką (ukończyła ochronę środowiska na Politechnice Wrocławskiej), tata Ghańczykiem (skończył medycynę i specjalizował się w kardiochirurgii; zmarł na początku tego roku). Przez siedem lat Mensah tworzyła małżeństwo z przedsiębiorcą Jakubem Pawłowskim, z którym doczekała się córki Vanessy. Ten związek zakończył się jednak rozwodem w 2013 roku.

Natomiast Rafał Brzoska pochodzi z niewielkiej miejscowości pod Raciborzem. W wielu wywiadach powtarzał, że jego historia zaczęła się od Nędzy – to nazwa wsi, w której się wychował. Uczył się na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Brzoska w czasie edukacji zarabiał "na byciu DJ-em, pracach wakacyjnych, grze na giełdzie i na składaniu komputerów". W 2006 roku postanowił założyć firmę InPost, która zrewolucjonizowała rynek przesyłek, wprowadzając sieć samoobsługowych paczkomatów.

Reklama.

Obecnie biznesmen jest w pierwszej dwudziestce zestawienia "100 najbogatszych Polaków", przygotowanego przez "Forbes". Jego majątek oszacowano na 5,66 mld zł (dane ustalone przez Business Insider). Ma także udziały w wielu innych firmach (m.in. tej produkującej "mięso roślinne" FoodWell).

Biznesmen udziela się charytatywnie. W 2022 roku założył fundację, która ma pomagać młodym, utalentowanym osobom zarówno w sferze finansowej, jak i mentorskiej. Co więcej, ostatnio miliarder został okrzyknięty "polskim Elonem Muskiem". Dostał od Donalda Tuska specjalną "misję" i stanął na czele zespołu do spraw deregulacji polskiej gospodarki.

Reklama.

Prywatnie Brzoska pasjonuje się lotnictwem wojskowym i sportami ekstremalnymi. Jego pierwszą żoną była Anna Izydorek. To z nią otwierał swoje pierwsze biznesy (najpierw agencję reklamową, a później firmę kolporterską). Małżeństwo doczekało się dwóch córek. Ostatecznie jednak nie przetrwało próby czasu. Izydorek i Brzoska rozwiedli się.

Początki znajomości Omeny Mensah i Rafała Brzoski

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska spotkali się w 2014 roku. Ona była wtedy świeżo po zakończeniu swojego pierwszego małżeństwa. Spełniała się zawodowo i nie szukała nowej miłości. Ta jednak ją "złapała" i to niespodziewanie na spotkaniu biznesowym.

– Przypadkowo trafiłam do niego (Rafała Brzoski – przyp. red), bo potrzebowałam firmy, która dostarczy zaproszenia na event inaugurujący działalność fundacji. Zadzwoniłam do Rafała, którego wtedy nie znałam. Spotkaliśmy się. Po raz pierwszy, a odbywałam takich spotkań wiele, poczułam, że rozmawiam z człowiekiem, który faktycznie wierzy w takie same wartości jak ja. A poza tym po 40 sekundach wiedziałam, że spotkałam mężczyznę mojego życia. Nigdy wcześniej coś takiego się nie zdarzyło – opowiadała w rozmowie z Vivą.

Połączyła ich chęć działalności charytatywnej i zacięcie biznesowe. Poza tym po prostu wpadli sobie w oko. – Cały czas jestem w szoku, że ta piękna i mądra kobieta stwierdziła, że to jest to. Nie ma recepty (na idealny związek – przyp. red.), ale trzeba być sobą, bo ja od naszej pierwszej interakcji właśnie byłem sobą – mówił Brzoska w programie "Cały ten Majdan".

Reklama.

– Ja po prostu nie musiałam mu nic tłumaczyć. On rozumiał, co do niego mówię, że chcę przekonać Polaków, że warto pomagać za granicą, zwrócić uwagę na człowieka, któremu jest znacznie gorzej – dodała Mensah. Z czasem zaczęły ich łączyć nie tylko sprawy charytatywno-biznesowe.

Relacja prezenterki i biznesmena rozwijała się...

Dużo razem podróżowali, chodzili na randki i to naprawdę w różne miejsca. "W escape roomie było super. To przecież nasze początki. W Londynie zabrałeś mnie do escape roomu" – zdradziła prezenterka pewnego razu na InstaStory. Były też romantyczne gesty.

Reklama.

"Trafiłam na wywiad z Rafałem, w którym padły słowa: 'ludzie za pięć lat nie będą pisać listów'. Pomyślałam sobie: 'ja ci pokażę'. Pierwszy raz w życiu napisałam list do praktycznie nieznajomego mężczyzny. Przepisywałam go trzy razy" – opisywała w social mediach Mensah i ujawniła, że podarowała Brzosce list w jego urodziny. Zachował go sobie na pamiątkę.

Powitali na świecie syna Vincenta. A potem był ślub

Wiadomo, że z czasem ich relacja się pogłębiała. 16 listopada 2017 roku powitali na świecie syna. Dziś chłopiec ma 7-lat. – Tworzymy rodzinę patchworkową. Mąż ma z pierwszego związku dwie superdziewczynki, ja mam Vanesskę, a łącznikiem jest wspólny synek Vincent. Ukochany, wspaniały, totalnie nie z tego świata – ma jasną skórę i blond afro – opisywała dla "Twojego Stylu".

Reklama.

Mensah i Brzoska zdecydowali się na ślub w 2019 roku. Złożyli sobie przysięgę na Przylądku Dobrej Nadziei w Republice Południowej Afryki. To była kameralna uroczystość, ale w wyjątkowo zorganizowanym klimacie.

– Spełnienie naszych marzeń. Po pierwsze to musiało być miejsce, w którym ani ja, ani Rafał nigdy nie byliśmy. Po drugie chciałabym, by było ono związane z Afryką. No i na styku dwóch oceanów, więc nie było dużego wyboru. Padło na Przylądek Dobrej Nadziei, nadziei, że wszystko będzie dobrze – zdradziła była prezenterka, podczas relacji na żywo na swoim profilu.

Reklama.

Na ślub zaprosili samych najbliższych. Przed nimi i pastorem wygłosili do siebie napisane osobiście przysięgi. Potem wrzucili je do oceanu. "Może ktoś je kiedyś znajdzie" – przyznała Omena Mensah i dodała, że w tym dniu byli przy niej rodzice: – Byli bardzo wzruszeni. (...) Oni spędzili razem dwadzieścia lat. Rodzina funkcjonowała dzięki mamie, dla taty praca zawsze była najważniejsza. Rozstali się i wyszło im to na zdrowie. Spotkali się pierwszy raz od śmierci mojego młodszego brata. Przyjechali na nasz ślub i rozmawiali ze sobą jak starzy przyjaciele.

Reklama.

Mensah i Brzoska odnowili przysięgę małżeńską

Minęły cztery lata i Brzoska razem Mensah odnowili przysięgę małżeńską, tym razem na Bali. Podzielili się kadrami z tego wydarzenia w social mediach. – Mamy ponad 30 punktów, spisanych notarialnie, których przestrzegamy, jak świętej Konstytucji. Jednym z jej elementów jest to, że od czasu do czasu będziemy ponawiać naszą przysięgę małżeńską, by przypominać sobie to, co nas połączyło i to wzmacniać – zdradził Brzoska w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego.

Do dziś Omena Mensah i Rafał Brzoska są zgranym duetem. – Ja doradzam w naszym związku, jeśli chodzi o sprawy wizerunkowe, a Rafał oczywiście jest wybitny, jeśli chodzi o sprawy biznesowe. W naszych wspólnych przedsięwzięciach mamy jedną zasadę: jeśli jakikolwiek z naszych biznesów sprawia, że gdzieś między nami dochodzi do konfliktów, to jest czas, by ten biznes odpuścić. To prosta zasada i jak za bardzo ten temat zaczyna wchodzić w życie prywatne i naszą relację, to jest koniec tematu – powiedziała nam Mensah.

Reklama.

Brzoska i Mensah dbają o swój wizerunek. Wiele robią też razem dobrego...

Bizneswoman i miliarder pokazują ze swojego życia prywatnego tyle, ile chcą. Chronią najbliższych i dobrze wypowiadają się o sobie w mediach. Za każdym razem podkreślają, że wiele ich łączy. Patrzą w tym samym kierunku i dobrze wiedzą, "czego chcą w relacjach". Obydwoje są "konkretni i napędzają się pozytywnie do działania".

Oprócz prywatnych więzi stali się też wręcz marką i to z silną pozycją w Polsce. W mediach co jakiś czas głośno jest o ich wspólnych działaniach charytatywnych. Gdy wybuchła wojna w Ukrainie ruszyli z "Konwojem polskich serc", czyli prywatnym transportem pomocy humanitarnej.

Reklama.

Za tę akcję zostali uhonorowani Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Rok później zorganizowali specjalne licytacje w ramach Wielkiej Aukcji Charytatywnej i zabrali ponad 28 mln zł. Kiedy w 2024 roku południowo-zachodnią część Polski nawiedziła powódź, przekazali pół miliona złotych na pomoc ofiarom żywiołu.

Ostatnio wiele mówiło się też o ich włączeniu w licytacje WOŚP. Zaproponowali od siebie spotkanie przy golfie w słonecznej Hiszpanii. Pomysł spotkał się z dużym zainteresowaniem i wylicytowano go na ponad 411 tys. zł, to najwyższa kwota z aukcji polskich gwiazd.