Agata Kulesza i Katarzyna Nosowska

– Nasi ojcowie pływali na jednym statku. Nasza przyjaźń trwa od 45 lat (dziś już od 53 lata – przyp. red.). I to jest nieprzerwany kontakt. Mieszkałyśmy na jednym osiedlu. Chodziłyśmy do jednej klasy w podstawówce, później ona poszła do liceum, ja do technikum, ale prywatnie nasza przyjaźń wciąż trwała. Następnie Agata przeniosła się do Warszawy do szkoły teatralnej. Ja w ślad za nią i zostałam piosenkarką – opowiadała niegdyś Nosowska Mateuszowi Hładkiemu.