Co zrobi Morawiecki? Jak dowiedziało się Radio ZET, zadeklarował swoją obecność i gotowość do współpracy z organami ścigania. – Nie będę robił żadnych wielkich, że tak powiem, scen. Pojawię się jak tylko trzeba będzie, ale trybunały obecnej władzy tak naprawdę przejdą na bardzo niedobrze opisywane karty historii. Jestem o tym przekonany – stwierdził cytowany przez stację.

Morawiecki zrzekł się immunitetu

Przypomnijmy, że wcześniej prokurator generalny Adam Bodnar przekazał do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie Mateusza Morawieckiego do odpowiedzialności karnej.

Były szef rządu po wniosku o uchylenie immunitetu zapowiedział, że sam się go zrzeknie . I słowa dotrzymał.

– Już mija ten okres od zrzeczenia się do momentu postawienia zarzutów i z tego, co wiem, do końca lutego mają być postawione zarzuty panu premierowi Morawieckiemu, w kontekście wyborów kopertowych, czyli podjęcia tej decyzji o ich organizacji z rażącym naruszeniem prawa – wyjaśniał minister sprawiedliwości.