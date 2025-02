Wybory kopertowe. Prokuratura postawi zarzuty Morawieckiemu

Adam Bodnar na antenie TVN24 podkreślił, że zrzeczenie się immunitetu przez Morawieckiego otworzyło drogę do postawienia mu zarzutów. – Już mija ten okres od zrzeczenia się do momentu postawienia zarzutów i z tego, co wiem, do końca lutego mają być postawione zarzuty panu premierowi Morawieckiemu, w kontekście wyborów kopertowych, czyli podjęcia tej decyzji o ich organizacji z rażącym naruszeniem prawa – powiedział minister sprawiedliwości.