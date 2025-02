Orange Warsaw Festival odbędzie się w dniach 30-31 maja 2025 na Torze Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie. Jak na razie wciąż niewiele wiemy o line-upie wydarzenia, ale właśnie dołączyła do niego nowa gwiazda.

Chappell Roan na Orange Warsaw Festival 2025

Młoda amerykańska wokalistka Chappell Roan , która dopiero co zdobyła Grammy dla najlepszego nowego artysty , ani na chwilę nie zwalnia tempa. Odwiedzi Warszawę 30 maja 2025, gdzie na OWF wystąpi jako headlinerka.

Chappell Roan (naprawdę Kayleigh Rose Amstutz) zadebiutowała pod koniec 2023 albumem "The Rise and Fall of a Midwest Princess". Na początku płyta nie cieszyła się zbyt dużym sukcesem, jednak kiedy wokalistka zaczęła grać jako support dla Olivii Rodrigo, jej kariera szybko nabrała rozpędu.