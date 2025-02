Chappell Roan zdobyła Grammy w kategorii "najlepszej nowej artystki". Poznajcie autorkę hitu "Pink Pony Club". Fot. Jordan Strauss/Invision/East News

Od lat 60. Narodowa Akademia Sztuki i Techniki Rejestracji przyznaje statuetkę Grammy w kategorii "najlepszy nowy artysta". W 2025 roku nagrodę wręczono Chappell Roan, która podbiła listy przebojów, TikToka i serca osób ze społeczności LGBTQ+.

Pochodząca z Missouri piosenkarka, która sama siebie nazywa księżniczką Midwestu (środkowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych), inspiruje się w swojej twórczości dragiem, co widać w jej barwnych, niekiedy groteskowych kreacjach. Zwykli słuchacze radia z pewnością kojarzą ją z roztańczonego utworu "HOT TO GO!".

Kim jest Chappell Roan? (SYLWETKA)

Kayleigh Rose Amstutz urodziła się w niewielkim miasteczku Willard, którego mieszkańcy szczycą się chrześcijańskimi i dość konserwatywnymi tradycjami. W dzieciństwie uczęszczała do kościoła trzy razy w tygodniu, a muzyka lat 00. z jednej strony ją fascynowała, z drugiej gorszyła. Takie odebrała wychowanie. W wieku 10 lat pierwszy raz usiadła do pianina i tak zaczęła swoją przygodę z muzyką.

Gdy dorastała, miała poczucie, że jest inna od swoich rówieśników. Marzyła o występach na wielkich galach, które tam namiętnie oglądała, i jednocześnie odczuwała wstyd związany ze swoją seksualnością, którą – w duchu religijnego wychowania – postrzegała początkowo jako grzech.

Mając 17 lat podpisała kontrakt z Atlantic Records. Wówczas stworzyła wizerunek Chappell Roan. Swoim pseudonimem artystycznym oddała hołd dziadkowi, Dennisowi K. Chappella, który zmarł na raka mózgu. Jego nazwisko połączyła ze słowem zaczerpniętym z jej ukochanej piosenki – "The Strawberry Roan" Curleya Fletchera.

Po tym, jak jej singiel "Pink Pony Club", który obecnie jest jednym z hymnów tęczowej społeczności, nie spełnił oczekiwań producentów, wytwórnia płytowa zerwała z nią współpracę. – Czułam się jak nieudacznik, ale w głębi duszy wiedziałam, że nim nie jestem – wspominała tamte czasy w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "The Guardian".

Po wydaniu pierwszej EP-ki i singla "Pink Pony Club" Chappell Roan wróciła do rodzinnego miasteczka, gdzie przez pewien czas pracowała w kiosku. Dzięki pracy na etacie zaoszczędziła trochę pieniędzy i wyjechała do Los Angeles. Tam rozpoczęła współpracę z producentem Danem Nigro i wypuściła debiutancki album zatytułowany "The Rise and Fall of a Midwest Princess".

Płyta, na której znalazły się takie piosenki jak "Feminomenon", "Casual" i "Red Wine Supernova", choć spotkała się z ciepłym przyjęciem wśród krytyków, z początku nie odniosła sukcesu komercyjnego. Przełomowy dla kariery Roan okazał się występ jako support podczas trasy koncertowej Olivii Rodrigo (Gut World Tour"), a także rozgłos, jaki po wydaniu singla "Good Luck, Babe!" dali jej użytkownicy TikToka.

Muzyka Chappell Roan określana jest jako buntownicza, antyestablishmentowa i odważna. 26-letnia gwiazda łączy elementy rock'n'roll z mainstreamowym popem, przyprawiając go brzmieniem typowym dla disco, synth-popa i szeroko pojętych lat 80. Największymi inspiracjami dla jej twórczości są Kate Bush, Stevie Nicks z Fleetwood Mac, alternatywny zespół alt-J, Elton John, Lana del Rey i Lorde.

Autorka "HOT TO GO!" zrobiła coming out jako lesbijka. – Teraz sama myśl o całowaniu facetów mnie trochę odrzuca, bo nikt nie będzie tak dobry jak dziewczyny – wyznała w wywiadzie z magazynem "Rolling Stone".

Chappell Roan w obronie osób trans i młodych artystów

Chappell Roan dała się poznać fanom jako kobieta, która nie gryzie się w język. Piosenkarka wielokrotnie zabierała głos w społecznych i politycznych sprawach. Przed ceremonią Grammy wyraziła swoje wsparcie dla osób transpłciowych, które bezpośrednio dotyka nowa polityka prowadzona przez prezydenta USA Donalda Trumpa. – Osoby trans istniały i zawsze będą istnieć. [...] Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie one [...] Więc zrobię, co w mojej mocy, by stać w waszej obronie – oznajmiła na czerwonym dywanie.

Po zdobyciu nagrody Roan dosadnie skomentowała kondycję współczesnej branży muzycznej. – Powiedziałem sobie, że jeśli kiedykolwiek wygram Grammy i stanę przed najbardziej wpływowymi ludźmi w świecie muzyki, to zażądam, aby wytwórnie płytowe zarabiające miliony dolarów na artystach oferowały godziwą płacę i opiekę zdrowotną zwłaszcza początkującym muzykom – skwitowała.

Kto zdobył Grammy w 2025 roku?

Beyoncé była w tym roku nominowana w 11 kategoriach. Za album "Cowboy Carter" piosenkarka zdobyła złoty gramofon w kategorii "album roku" i "najlepszy album country". Na tym jednak nie skończyło się jej szczęście – gwiazda sięgnęła po nagrodą za "najlepszy country występ duetu / grupy" za piosenkę "II Most Wanted" z Miley Cyrus.

Kendrick Lamar wygrał nagrody we wszystkich pięciu kategoriach (m.in. za piosenkę roku i najlepszy utwór z gatunku rap), w których był nominowany. Laureatką złotego gramofonu za najlepszy popowy album została Sabrina Carpenter i jej "Short N' Sweet".

