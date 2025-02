Jak poinformowała Polska Agencja Kosmiczna (POLSA), do tej pory odnaleziono 4 obiekty mogące być częścią rakiety Falcon 9. Spadły w następujących miejscowościach:

Komorniki (data odnalezienia 19.02) - obiekt spadł na terenie hurtowni sprzętu elektrycznego, Wiry (data odnalezienia 19.02) - obiekt znaleziony w lesie, Śliwno (data odnalezienia 19.02) - obiekt spadł na pole, Szamotuły (data odnalezienia 21.02) – obiekt odnaleziony na skraju lasu.

Urząd przyznaje, że to może nie być koniec. Ewentualne, kolejne fragmenty rakiety mogą być zlokalizowane w pasie o szerokości ok. 100 km przechodzącym przez ponad połowę Polski. POLSA pokazała to na mapie: