Kaczyński przebywał w zeszłym tygodniu w szpitalu

Przypomnijmy: w miniony czwartek media obiegła informacja, że Jarosław Kaczyński trafił do szpitala w Lublinie. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zapewniali wówczas, że prezes przebywa tam jedynie na rutynowych badaniach.

Portal Onet ustalił z kolei, iż Jarosław Kaczyński został powitany przez kierownictwo szpitala oraz marszałka województwa lubelskiego. – Proszę sobie wyobrazić, że prezesa Kaczyńskiego witali z kwiatami marszałek województwa Jarosław Stawiarski oraz dyrektor szpitala Piotr Matej. To niesamowite, cyrk jak u Barei – powiedział wtedy Onetowi świadek zdarzenia.

Według doniesień "GW" Kaczyński został przyjęty jako pacjent NN, czyli osoba bez dokumentów tożsamości, co jest standardowo stosowane wobec pacjentów przywiezionych z ulicy. Jeden z pracowników szpitala skomentował sprawę: – To bardzo dziwna, nietypowa sytuacja.

Dyrektor szpitala w Lublinie odniósł się do doniesień mediów

W poniedziałek dyrektor szpitala w Lublinie zabrał głos ws. doniesień mediów. "Dzisiaj, tj. poniedziałek 24 lutego jest moim pierwszym dniem po 16-dniowej hospitalizacji. Dopiero teraz mogę odnieść się do wydarzeń, jakie miały miejsce 20 i 21 lutego w kierowanej przeze mnie placówce służby zdrowia, będącej największym szpitalem w woj. lubelskim" – podano w oświadczeniu dyrektora przesłanym "Faktowi" .

"Nieprawdą jest, że został on przywitany kwiatami. To oczywista manipulacja i mijanie się z faktami. Byłem w tym dniu hospitalizowany i przebywałem na zwolnieniu lekarskim" – wskazał Piotr Matej.

Zostało jednak potwierdzone jedno: Kaczyński został przyjęty na oddział jako pacjent NN. Matej twierdzi, iż doszło do tego prawdopodobnie "pod wpływem emocji ze strony personelu".

"Tego samego dnia, tj. w czwartek, po przybyciu kierownika oddziału kardiologii zostały niezwłocznie wprowadzone zmiany zgodnie z obowiązującą procedurą przyjęcia pacjenta do szpitala" – napisał dyrektor w komunikacie dla "Faktu". Przekazał on też, że jeśli były jakieś utrudnienia to z powodu dziennikarzy, a nie zamknięcia oddziału.