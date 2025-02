Już wiadomo, czy gwiazda "Emilii Pérez" pojawi się na Oscarach. W tle skandal z obraźliwymi tweetami

Karla Sofia Gascón to pierwsza otwarcie transpłciowa aktorka nominowana do Oscara. Długo była faworytką do nagrody za najlepszą rolę kobiecą w "Emilii Pérez", ale wtedy na powierzchnię wyszły jej stare, bulwersujące tweety. Od Hiszpanki odwrócili się twórcy i obsada filmu, Gascón pominęła cały sezon nagród i zastanawiano się, czy pojawi się na oscarowej gali. Znamy odpowiedź. Nie wszyscy będą zadowoleni.