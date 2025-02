W 2014 roku CBOS przeprowadził sondaż, z którego wynikało, że wierni średnio dawali na tacę 23,15 zł. Na miesiąc. Zakładając, że to suma z czterech niedzielnych mszy, to wychodziło na to, że ponad dekadę temu na tacę średnio rzucano niecałe 6 zł (5,79 zł).

Ile wierni dają na tacę? Wygląda na to, że średnio od 10 do 20 zł

Przez dekadę sporo się zmieniło, zarówno jeśli chodzi o nasze zarobki i wzrost cen wszystkiego, jak i stosunek do Kościoła katolickiego. Ile więc teraz wierni dają na ofiarę? To zależy od wielu czynników np. od regionu, ale nie zawsze jest tak, że mieszkańcy bogatszych miast dają więcej.

– Gdzie zamożność większa, tam ofiara mniejsza. Takie powiedzenie się utarło – powiedział "Faktowi" proboszcz z dużego miasta w północno-zachodniej Polsce. Inny z kolei przyznał, że "W małej parafii w niedzielę uzbierało się niespełna 260 zł, w dużej to już ok. 4 tys. zł".

10 zł to kwota, która pojawia się też w innym artykule "Faktu" i rzeczywiście pokrywa się z czasami post-pandemicznymi, bo opublikowano go w grudniu 2023 roku (stan zagrożenia epidemicznego zniesiono w naszym kraju 1 lipca). – Moi parafianie najczęściej dają na kościół 10 zł – przyznał ksiądz. Czytelniczka gazety z kolei wspomniała, że "mama zawsze mawiała, że na tacę wrzuca się równowartość bochenka chleba". Chleb, oprócz znaczenia symbolicznego, to dość dobry punkt zaczepienia. Łatwo sprawdzić jego cenę. Ta również wzrosła przez ostatnie lata. Według najnowszych danych portalu dlahandlu.pl, maksymalnie za bochenek w styczniu płaciliśmy prawie 13 zł, najmniej 4,72 zł, a średnia cena to 7,62 zł. Dlatego też zaokrąglenie tego do banknotu z Mieszkiem I wydaje się być zgodne z niepisaną tradycją.