Ta wiadomość zelektryzuje Polaków. Pitbull po raz pierwszy wystąpi w Polsce!

Pitbull po raz pierwszy zawita do Polski! Już w czerwcu autor hitów "I Know You Want Me" i "Give Me Everything" wystąpi w Krakowie w ramach trasy "Party After Dark". Polscy fani są wniebowzięci. Kiedy rusza sprzedaż biletów? Oto wszystko, co wiemy.