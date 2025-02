Tak rząd walczy z zagranicznymi gangami w Polsce

– Co widać po przestępstwach, które są teraz przez obcokrajowców dokonywane? One są bardzo zuchwałe, to są ludzie, którzy nie boją się monitoringów, którzy nie boją się wejść z impetem do sklepu, dokonać napadu, nie boją się zrobić tego w miejscach publicznych. Nic ich nie hamuje – zwracał uwagę w rozmowie z naTemat.pl Marcin "Miksza" Borys, były oficer CBŚ.