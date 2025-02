Czy myć włosy codziennie? 5 sposobów, by nie przetłuszczały się szybko Fot. 123 rf/zdjęcie seryjne

Czy myć włosy codziennie? 5 sposobów, by nie przetłuszczały się szybko

Na wstępie należy zaznaczyć, że w myciu głowy codziennie nie ma nic złego, o ile: nie robisz tego zbyt mocnym szamponem, twoja skóra głowy naprawdę się tego domaga lub ty zwyczajnie czujesz się z tym lepiej.

Jednak dla większości osób, a raczej ich głów mycie włosów co drugi dzień nie powinno być problemem, o ile nie mają kłopotów ze skórą głowy – to należy skonsultować z dermatologiem lub trychologiem.

Jeśli twoja skóra jest zdrowa, ale mimo tego masz wrażenie, ze twoje włosy już w ciągu kilku godzin od mycia wyglądają na tłuste, możliwe że popełniasz pewne błędy. Oto, czego unikać, żeby włosy dłużej cieszyły się świeżością.

1. Częste dotykanie włosów

Każdy kontakt rąk z włosami przenosi na nie bakterie, zanieczyszczenia i nadmiar sebum. Z czasem zaczynają wyglądać na tłuste, ponieważ łoje z naszej skóry łatwiej trafiają na włosy. Zwróć uwagę, ile razy w ciągu dnia dotykasz swoich włosów, zmieniasz fryzury czy przyklepujesz je ręką. Banalna kwestia, a wiele zmienia.

2. Spanie z głową pod kołdrą

Niektóre z nas mają odruch naciągania kołdry na głowę. W nocy skóra głowy się poci, a kołdra często przenosi bakterie i brud, co przyczynia się do nadmiernego przetłuszczania się włosów. Nie bez powodu włosomaniaczki polecają, by sypiać w specjalnych jedwabnych lub satynowych czepkach – włosy w nich są chronione przed mechanicznymi zniszczeniami, a skóra się nie zapaca.

3. Nadmierne stosowanie szamponów oczyszczających

To błąd wielu osób, które mają tłustą skórę głowy, więc zaczynają myć włosy najmocniejszymi szamponami. A to przynosi skutek odwrotny do zamierzonego.

Zbyt częste mycie włosów szamponami, które głęboko oczyszczają skórę głowy, może spowodować, że gruczoły łojowe będą produkować więcej sebum w odpowiedzi na "wysuszenie" skóry głowy.

To prowadzi do jeszcze szybszego przetłuszczania się włosów. Rada? Wizyta u trychologa lub dermatologa, bo możemy mieć problem z łojotokiem lub zaczopowaniem mieszków włosowych. On dobierze nam szampon, który doprowadzi skórę głowy do harmonii. Jeśli jednak stan twojej skóry nie wymaga konsultacji, wybieraj raczej szampony delikatnie oczyszczające i sprawdź czy z czasem możesz przełożyć dzień mycia.

4. Niewłaściwa dieta

Zbyt tłusta, przetworzona żywność, nadmiar cukrów czy brak odpowiedniej ilości wody mogą wpłynąć na nadmierne wydzielanie sebum. Dieta uboga w witaminy i minerały może powodować, że skóra głowy jest bardziej podatna na przetłuszczanie się. Nie ma lepszego momentu, by rzucić cukier niż dzisiaj. A za dobre nawodnienie podziękuje ci także skóra i cały organizm.

5. Stres i hormony