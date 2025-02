Ukraina miała zgodzić się na umowę USA ws. surowców

USA miały wycofać się m.in. z żądania przyznania im prawa do 500 miliardów dolarów potencjalnych przychodów z eksploatacji zasobów w Ukrainie. Urzędnicy z Ukrainy , z którymi rozmawiał "Financial Times", twierdzą, że wynegocjowali tym razem znacznie korzystniejsze warunki niż były w poprzedniej wersji dokumentu.

Zgodnie z doniesieniami "Financial Times" finalna wersja umowy datowana jest na 24 lutego i przewiduje utworzenie funduszu, do którego Ukraina ma wpłacać 50 proc. dochodów z "przyszłej monetyzacji" swoich zasobów mineralnych, surowców oraz związanej z nimi logistyki. Fundusz ten miałby być wykorzystywany do inwestowania w projekty na Ukrainie. Warto zaznaczyć, że umowa ma nie obejmować zasobów, które już są wykorzystywane w ukraińskim budżecie.