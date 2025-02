Ukraina potwierdza umowę o minerałach. Zmieniły się szczegóły

Trump ma wkrótce spotkać się z Zełenskim

Przypomnijmy, że już w poniedziałek prezydent Donald Trump stwierdził, iż porozumienie z Ukrainą o minerałach jest "bardzo blisko". – Próbujemy zakończyć wojnę Rosji i Ukrainy – dodał, podkreślając, że gdyby on był wówczas prezydentem, ta wojna nigdy by nie wybuchła.

– Może to (wojna w Ukrainie-red.) doprowadzić do III wojny światowej, jeśli nie zostanie rozwiązane – uznał w poniedziałek Trump. Prezydent USA ma też spotkać się w tym lub przyszłym tygodniu z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. To wtedy ma być podpisana umowa ws. minerałów. Obecnie pojawiły się doniesienia, że Zełenski może przyjechał do USA w ten piątek.