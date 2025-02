Co ważne, dodatkowym elementem badania było sprawdzenie potencjalnych wyników drugiej rundy wyborów prezydenckich w dwóch wariantach: z udziałem Karola Nawrockiego oraz Sławomira Mentzena w porównaniu do Rafała Trzaskowskiego.

Co pokazałaby teraz I tura głosowania?

"Rafał Trzaskowski dystansuje znacznie Karola Nawrockiego – różnica między kandydatami wiodących ugrupowań politycznych wynosi dziś 9,0 p.p., ale wyniki kandydatów różnią się tylko nieznacznie w stosunku do badania z końca stycznia (R. Trzaskowski traci 0,4 p.p., a K. Nawrocki zyskuje 0,1 p.p.)" – przekazała w komentarzu do tych wyników firma Research Partner.

Jak przebiegałaby II tura głosowania?

"O ile wyniki kandydatów prawicowych są niemalże identyczne, to lepiej w relacji do wyników obecnego prezydenta Warszawy wypada Sławomir Mentzen. Nie dość, że notuje wyniki o 1,1 p.p gorsze niż w starciu z Karolem Nawrockim, to więcej respondentów zadeklarowało, że wrzuciłoby pusty głos do urny lub nie poszło na drugą rundę wyborów. Więcej zatem w tej parze niewiadomych, a więc i szans na ewentualną niespodziankę" – kwituje możliwe wyniki II tury wyborów pracownia.