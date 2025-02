Przeboje takie jak "We Will Rock You", "We Are the Champions", "Another One Bites the Dust" czy "Bohemian Rhapsody" do dziś poruszają kolejne pokolenia słuchaczy. To właśnie od tego ostatniego hitu wszech czasów z 1975 roku pochodzi nazwa filmowej biografii Freddiego Mercury’ego i zespołu Queen, który na zawsze zmienił historię muzyki rockowej