Producentem wykonawczym i reżyserem kilku odcinków został Mark Mylod, który w 2022 roku wyreżyserował czarną komedię "Menu" z Anyą Taylor-Joy ("Gambit królowej"). Jeśli chodzi o resztę ekipy produkcyjnej, póki co najbardziej intryguje udział Holly Waddington, kostiumografki z Oscarem za "najlepsze kostiumy" za film "Biedne istoty" Jorgosa Lantimosa.

John Lithgow powiedział "tak" roli Dumbledore'a w serialu "Harry Potter"

W połowie lutego branżowy portal Deadline informował nieoficjalnie, że rola profesora Albusa Dumbledore'a, dyrektora Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie powędruje najpewniej do sześciokrotnego laureata Emmy (telewizyjnych Oscarów), Johna Lithgowa. Amerykański aktor rozmawiał ostatnio z serwisem Screenrant, w którym promował swój ostatni projekt, czyli thriller "The Rule of Jenny Pen" Jamesa Ashcrofta.