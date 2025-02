"Marcel Muszelka w różowych bucikach" na Netflix. O czym jest?

Fabuła zapowiada się następująco: gość jednego z wynajmowanych mieszkań w ramach usługi Airbnb odkrywa w swoim pokoju gadającą muszelkę, którą postanawia nagrać i wrzucić do internetu. Klip z niesamowitym chłopcem o imieniu Marcel staje się viralem i daje mu okazję, by ponownie spotkać się z zaginioną przed laty rodziną.

Głosu w mockumencie użyczyły Jenny Slate ("It Ends with Us") oraz nominowana do Oscara za "Konklawe" Isabella Rossellini ("Blue Velvet"). W obsadzie wymieniono również Rosę Salazar ("Alita: Battle Angel"), Thomasa Manna ("Earl i ja, i umierająca dziewczyna"), Nathana Fieldera ("The Curse") i Andy'ego Richtera ("Elf").