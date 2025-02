Kozidrak przerwała milczenie. Zareagowała na ostatni sukces Steczkowskiej

Justyna Steczkowska wygrała preselekcji do Konkursu Piosenki Eurowizji i w tym roku będzie reprezentowała nasz kraj w Bazylei. Wokalistka może liczyć na wsparcie rzeszy swoich wiernych fanów oraz osób z tej samej branży. Do wykonawczyni utworu "Gaja" zwróciła się do niej nawet Beata Kozidrak.