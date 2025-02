Policja na wiecu Trzaskowskiego. Służby wezwała prawicowa stacja

"Absolutny skandal! Operator wPolsce24.pl opluł współpracownika Rafała Trzaskowskiego " – przekazała wówczas w serwisie X szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego Wioletta Paprocka. "Agresja, napastliwe zachowanie, podburzanie, niestosowanie się do zasad przyjmowanych przez wszystkie inne redakcje. To jest bojówka" – wskazała.

"Nie będziemy tego akceptować. To zagrożenie dla wszystkich stron w kampanii wyborczej. Składamy zawiadomienie do policji i KRRiT" – poinformowała. Co było widać na nagraniu? Na wideo był m.in. pracownik i operator kamery telewizji wPolsce24.pl. – Niech mnie pan nie popycha, drogi panie – zwracała się do operatora osoba ze sztabu Rafała Trzaskowskiego.