Mariusz Feltynowski nagle odwołany. W tle afera z Collegium Humanum

– Sam podjąłem te studia, po prostu, żeby sprawdzić ich jakość, i mogę powiedzieć, że poza dwoma, może trzema wykładowcami, z których nie byliśmy do końca zadowoleni, to pozostali byli na najwyższym poziomie. To, że ta uczelnia ma obecnie jakieś swoje problemy, to ja nie chcę tego komentować – mówił wówczas Onetowi Feltynowski.

Na Collegium Humanum studiowały zwykłe osoby i politycy

– Jestem w szoku. Zastanawiam się, co tam się dzieje, bo to jest naprawdę wydarzenie. Czuję się jeszcze bardziej oszukany. To powoduje, że te dyplomy są warte zero, po prostu zero – dodawał z kolei w rozmowie z nami zdenerwowany Witold Zembaczyński z KO, do którego zadzwoniliśmy po zatrzymaniu prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Na uczelni studiowały bowiem też znane osoby. Tutaj jest lista.