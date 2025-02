Pierwsze spotkanie gabinetu Trumpa. Zaczęto je od modlitwy

– DOGE (Departament Wydajności Państwa) jest bardzo ważny, a Elon jest tutaj, aby przedstawić podsumowanie tego, co się dzieje. E-maile zostały wysłane do ludzi tylko po to, aby dowiedzieć się, czy ci ludzie istnieją, czy pracują. Zadano im proste pytania, takie jak "Co ostatnio robiłeś?" – nawiązał prezydent USA do ostatniego pomysłu Muska.