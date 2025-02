Rossmann – promocja na słynne kobiece perfumy. Znacie je dobrze Fot. EastNews

Mówi się na nie "najbardziej kobiece perfumy". Kupicie je w Rossmannie

Carolina Herrera Good Girl to perfumy, które stały się ikoną stylu i elegancji. Zapach zamknięty jest w charakterystycznym flakonie w kształcie kobiecej szpilki. To perfumy, które doskonale sprawdzą się zarówno na romantyczną kolację, eleganckie wyjście, jak i na co dzień, jeśli lubisz otaczać się luksusowym aromatem.

Zapach Good Girl to niezwykle złożona i harmonijna kompozycja, w której każda nuta odgrywa kluczową rolę w tworzeniu niepowtarzalnej atmosfery.

Nuty głowy : migdał, kawa, bergamotka, cytryna – te energetyzujące składniki nadają perfumom świeżości i subtelnej pikanterii. To idealne otwarcie dla zapachu, który od samego początku intryguje. Nuty serca : tuberoza, jaśmin wielkolistny, irys, róża bułgarska, kwiat pomarańczy – kwiatowe serce zapachu to czysta kobiecość. Romantyczne, głębokie nuty jaśminu i róży sprawiają, że perfumy nabierają uwodzicielskiego charakteru. Nuty bazy : kakao, fasolka tonka, drzewo sandałowe, wanilia, pralina, cynamon, cedr, drzewo kaszmirowe, paczula, bursztyn, piżmo – bogata i otulająca baza sprawia, że zapach utrzymuje się na skórze przez wiele godzin. Połączenie słodkich i drzewnych akordów czyni go niezwykle zmysłowym.

Dlaczego warto skorzystać z tej promocji?

Promocja na perfumy Carolina Herrera Good Girl w Rossmannie to świetna okazja, by zdobyć luksusowy zapach w wyjątkowej cenie. Obniżka z 329,99 zł na 230,99 zł to oszczędność, której nie można przegapić. Jeśli od dawna marzyłaś o tym zapachu, teraz masz idealny moment, by go kupić.

Dodatkowo, Good Girl to perfumy, które doskonale sprawdzają się o każdej porze roku i pasują do każdej okazji. Są synonimem elegancji i klasy, a ich trwałość i projekcja sprawiają, że pozostają na skórze przez cały dzień, otaczając Cię uwodzicielską aurą.

