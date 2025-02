Żukowska o "starych trupach" i rzezi wołyńskiej. Tak się teraz tłumaczy Fot. Marysia Zawada/REPORTER

W środę Anna Maria Żukowska (Lewica) i Krzysztof Bosak (konfederacja) byli gośćmi programu "Kropka nad i" w TVN24. Podczas rozmowy poseł Konfederacji zasugerował, że Polska powinna przyjąć "bardziej transakcyjne" podejście do wspierania Ukrainy, oczekując w zamian odblokowania kwestii ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej.

Żukowska o "starych trupach" i rzezi wołyńskiej. Tak się teraz tłumaczy

– Jeżeli jest to dla pana rodzaj transakcji, żeby bardziej starymi trupami handlować za bardziej świeże, to jest to po prostu obrzydliwe – odpowiedziała mu posłanka Lewicy.

W czwartek rozmowie w RMF FM Żukowska nie wycofała się z tej wypowiedzi. Tomasz Terlikowski pytał ją, czy mówienie o ofiarach rzezi wołyńskiej "stare trupy" to odpowiedni język, jeśli chodzi o ten temat.

– A to jest odpowiednie, żeby handlować ofiarami rzezi wołyńskiej? – odpowiedziała pytaniem Żukowska. – To porównanie do tych, które jeszcze są świeże, bo giną na polach wojennych w Ukrainie. Chodzi o tę paralelę – dodała.

Padło też pytanie, czy Żukowska przeprosi za te słowa. – To określenie adekwatne do tego, co Konfederacja zamierza zrobić w ramach polityki historycznej, pomocy Ukrainie, której tak naprawdę nie chce – oznajmiała posłanka.

Rzeź wołyńska i problem ekshumacji

Rzeź wołyńska pozostaje jedną z najtrudniejszych kwestii w relacjach polsko-ukraińskich. Przypomnijmy: 11 i 12 lipca 1943 roku Ukraińska Powstańcza Armia dokonała skoordynowanego ataku na ok. 150 miejscowości zamieszkałych przez Polaków w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim i łuckim dawnego województwa wołyńskiego. Dla Polski była to zorganizowana akcja ludobójcza, w której zginęło ponad 100 tysięcy Polaków. Z kolei OUN i UPA, odpowiedzialne za te zbrodnie, postrzegane są często jako bohaterowie walki o niepodległość Ukrainy. Te fundamentalne rozbieżności w ocenie historycznych wydarzeń sprawiają, że temat Wołynia wciąż dzieli oba narody.

