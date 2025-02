Książulo, to tak naprawdę Szymon Nyczke, którego materiały w sieci cieszą się ogromną popularnością. Od kilku lat prowadzi swój kanał na YouTube , gdzie obserwuje go ponad 1,88 mln użytkowników. Influencer zaistniał dzięki swoim recenzjom jedzenia z różnych lokali. Stał się m.in. "specjalistą" od kebabów, ale nie tylko.

Książulo testuje pączka za 100 zł

Zdaniem Książula pączek po pierwszym gryzie ma intensywny smak trufli i dużo nadzienia w środku. – Ciasto jest twarde dosyć. To nie jest taki delikatny pączuszek, taki puszysty, który się ugina – komentował. Youtuber w dalszej części wideo podchodził do różnych osób, które spotykał na warszawskich ulicach i oferował im spróbowanie pączka.

Rok temu był na pączkach u Gessler

W cukierni celebrytki zaopatrzył się w dwa pączki – jeden z nadzieniem malinowym, drugi z różanym. Degustując pierwszy, zauważył niewielką ilość skórki pomarańczowej (w drugim było jej znacznie więcej), lecz pozytywnie ocenił obfitość nadzienia. – Jest to bardzo dobry pączek. Jest bardzo delikatny, ale też jest wilgotny w środku. Jest to ciężki pączek – mówił.

– Jest bardzo dobry, smaczny, pyszny nawet, ale 22 zł za pączka wydaje mi się jakimś absurdem i przesadą. Jest najlepszy, ale czy ta cena adekwatna w ogóle? Niewiarygodne by było to, gdyby on był niedobry za takie pieniądze – podkreślił. – Wiem, że można użyć lepszych lub gorszych składników, ale to jest nadal pączek. Czy pączek powinien tyle kosztować? Cena jest przegięta! – podsumował.