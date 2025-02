Bój o prymat w AI. Ekspert Atlantic Council o szansie dla UE Fot. LUDOVIC MARIN/AFP/East News

DW: Na szczycie poświęconym sztucznej inteligencji (AI) w Paryżu wiceprezydent J.D. Vance powiedział, że USA chcą być liderem w AI i krytykował Europę za przeregulowanie tej branży.

Joel Meyer*, Atlantic Council: Wiceprezydent Vance wyartykułował nową rzeczywistość: Stany Zjednoczone są na czele i będą kontynuować taką politykę, która utrzyma ich przewagę w sztucznej inteligencji. Natomiast nasi sojusznicy w Europie rzeczywiście potrzebują zmiany: muszą promować rozwój, badania i wdrażanie sztucznej inteligencji znacznie bardziej energicznie niż obecnie.

UE zapowiedziała duże inwestycje w sztuczną inteligencję. Czy będzie to kolejny wektor rywalizacji między Brukselą a Waszyngtonem?

– Zarówno przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, jak i prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedzieli wielkie inwestycje w europejską AI. Myślę, że to zmierza w dobrym kierunku.

Z kolei nieco ponad miesiąc temu poprzednia administracja amerykańska opublikowała nowe zasady dyfuzji sztucznej inteligencji (regulujące, ile mocy obliczeniowej AI amerykańskich firm musi znajdować się na terytorium USA). To próba stworzenia płynniejszego i dynamiczniejszego ekosystemu Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników rozwijających AI. Myślę, że wciąż jest miejsce na podejście oparte na współpracy. Bo jeśli to będzie „tylko USA” czy „tylko Europa”, to nie damy rady konkurować ze skalą, jaką Chiny, ich gospodarka i dane wnoszą do wyścigu AI.

Stany Zjednoczone przyjmą teraz – Vance jasno to stwierdził – inne podejście niż administracja Bidena. Będzie to wymagało zmiany podejścia UE. Politico napisało, że UE pomimo ostrzeżeń z Waszyngtonu nie zamierza zejść ze ścieżki regulowania big techów. A te najsilniejsze to amerykańskie.

– Mamy przykłady europejskich przepisów wpływających na działalność amerykańskich firm technologicznych. Niedawno Apple ogłosiło, że nie będzie przez to wprowadzać wstępnych funkcji Apple Intelligence w Europie. J.D. Vance też mówił właśnie o potrzebie zmiany tych przepisów – aby były lepiej zsynchronizowane z regulacjami amerykańskimi.

Po jego przemówieniu usłyszałem od polityków zajmujących się w europarlamencie transformacją cyfrową, że jest wola deregulacji tego prawa, ale bez wybijania mu zębów, które dają Brukseli przewagę nad chińskimi i amerykańskimi big techami.

– To z pewnością będzie wyzwanie. Jednym z głównych powodów, dla których USA mają więcej innowacji w AI, jest właśnie inny sposób jej regulacji. To zaś, czego potrzebujemy, to bardziej energiczne partnerstwo w rozwijaniu i wdrażaniu sztucznej inteligencji z UE. Takie partnerstwo byłoby możliwe dzięki zmianie podejścia do niektórych polityk i przepisów.

Dlatego obawiam się konkurencji zamiast współpracy.

– Istnieją głęboko zakorzenione różnice prawne i w niektórych przypadkach kulturowe. Tak, to będzie trudne. Sądzę, że wiceprezydent Vance chciał wysłać sygnał pobudki. Nie jestem pewien, czy to zadziała, ale widzę szanse na ujednolicenie podejścia USA i sojuszników z Europy.

Emmanuel Macron mówił na szczycie AI o potencjale francuskiej energetyki jądrowej, a Ursula von der Leyen – o budowie gigafabryk AI. Razem brzmi to jak plan zrobienia z UE energetycznego centrum AI. Czy to obiecująca i komplementarna z USA ścieżka rozwoju?

– UE i kraje europejskie mają mocne strony w dziedzinie AI. Energia jądrowa jest kluczowym atutem, ale Europa ma również brytyjskie DeepMind, francuskiego Mistrala, wiele świetnych uczelni technicznych. Nie widzę powodu, dla którego to nie miałoby się rozwinąć w solidny i tętniący życiem ekosystem sztucznej inteligencji, który pozwoli Europie nadrobić zaległości i stać się silnym graczem w obszarze jej badań, rozwoju i wdrażania. I myślę, że leży to w najlepszym interesie Ameryki.

Dlaczego?

– Jedną z wizji rozwoju AI – widocznej zwłaszcza we wspomnianych zasadach dyfuzji Bidena – jest partnerstwo USA i ich sojuszników, wykorzystujące kompatybilne atuty różnych krajów i bloków. Moim zdaniem to mądre podejście.

Nowa administracja wyraźnie myśli z kolei o tym, jak poradzić sobie z wyzwaniem energetycznym w USA. Możliwość uzyskania pewnych korzyści od Europy w tym zakresie z pewnością byłaby sposobem na to, by nowa administracja USA usiadła do wspólnego stołu.

Na ukraińskich polach bitew widać, że przyszłością wojny jest robotyzacja i sztuczna inteligencja. Czy mylę się, twierdząc, że amerykańskie firmy wojskowe jako pierwsze wprowadzają AI do swoich produktów?

– Nie myli się pan. Amerykańskie wojsko, jego kontrahenci i firmy technologiczne współpracujące z rządem przeznaczają na to wiele energii i pieniędzy. Ale przed nami jeszcze długa droga.

Jak długa?

– Administracja Trumpa kładzie duży nacisk na większe partnerstwo z liderami w dziedzinie sztucznej inteligencji. Starają się działać znacznie, znacznie szybciej. I, szczerze mówiąc, uważam, że jest to konieczne. W niedalekiej przyszłości sztuczna inteligencja będzie odgrywać ważną rolę w technologii wojskowej i Stany Zjednoczone oraz ich sojusznicy powinni intensywnie zastanawiać się, jak najlepiej to zrobić.

Co ważne, trzeba tu być odpowiedzialnym. Żaden żołnierz nie chce korzystać ze sztucznej inteligencji, której nie rozumie i której nie może zaufać. Wdrażanie jej i szybko, i dobrze tak naprawdę oznacza wdrażanie jej odpowiedzialnie. Dotyczy to nie tylko armii USA, ale i Chin i innych krajów. Ten, kto pierwszy to zrozumie, osiągnie znaczącą i trwałą przewagę militarną.

J.D. Vance zaczął w Paryżu od tego, że nigdy nie spotkał się z technologią tak obiecującą, że skłoniło go to do odłożenia na bok obaw i otwarcia się na ryzyko.

– Mówił, że jest tam, aby rozmawiać o szansach, które otwiera przed nami sztuczna inteligencja. To radykalna zmiana.

Jak – jako były członek zespołu przejściowego administracji Biden-Harris – postrzega pan tę zmianę w kontekście wdrażania się obecnej ekipy?

– W pewnym sensie istnieje większa ciągłość w polityce dotyczącej sztucznej inteligencji, niż ludzie rozumieją lub chcieliby przyznać. W administracji Bidena było duże zrozumienie możliwości, jakie stwarza sztuczna inteligencja. Wielką wagę przykładano do wiele polityk pomagających biznesowi wdrażać AI szybciej i lepiej. Pod rządami Trumpa proces ten ulegnie przyspieszeniu.

Bo nie skupiają się na ryzyku?

– Bo skupiają się na szansach, na możliwościach. A możliwości są po prostu ogromne.

Jak ogromne?

– Tak ogromne, że – jak zauważyła szefowa KE – wciąż jest dużo miejsca na rozwój nowych podmiotów. Przywództwo w AI nie jest ustalone. Europa i jej firmy technologiczne mają wiele szans, aby stać się bardzo silnymi graczami. Jest bardzo w interesie USA, aby tak się stało.

*Joel Meyer, ekspert GeoStrategy Initiative of the Atlantic Council's Scowcroft Center for Strategy and Security, prezes sektora publicznego w Domino Data Lab, dostawca wiodącej platformy sztucznej inteligencji dla przedsiębiorstw, komisarz w Komisji Rady Atlantyckiej ds. wojny opartej na oprogramowaniu. Wcześniej pracował w zespole przejściowym Biden-Harris oraz w administracji.

