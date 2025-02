Kaczyński znów rzuca oskarżeniami wobec Tuska

Jak wskazał polityk, "tworzy to dla Polski groźną sytuację, gdyż sojusz z USA jest fundamentalnym elementem naszego bezpieczeństwa". "W istocie osłabia także pozycję Ukrainy w niezwykle trudnym dla niej momencie" – dodał Kaczyński.

Wymownie skomentował je premier Donald Tusk . "Europa pilnie potrzebuje własnego planu działania dotyczącego Ukrainy i naszego bezpieczeństwa, w przeciwnym razie inni globalni gracze zadecydują o naszej przyszłości. Niekoniecznie zgodnie z naszymi własnymi interesami. Ten plan musi zostać przygotowany teraz. Nie ma czasu do stracenia" – wskazał w innym sobotnim wpisie polski premier.

Zełenski ostrzega Europę przed kolejnymi działaniami Rosji

Natomiast prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił w Monachium, że Rosja prowadzi dalsze prace nad rozbudową swoich sił zbrojnych i rekrutuje dodatkowych żołnierzy. Jego zdaniem Kreml może przygotowywać się do eskalacji działań militarnych.

Przywódca ujawnił kluczowe dane. – Ukraińskie służby wywiadowcze sugerują, że Moskwa rozważa wysłanie wojsk na Białoruś tego lata – podkreślił. Jak dodał, rozmieszczenie wojsk na Białorusi zostanie przedstawione przez Rosję jako ćwiczenia wojskowe. Zełenski przypomniał, że w ten sam sposób Rosja maskowała swoje przygotowania do napaści na Ukrainę w 2022 roku.

W czasie przemówienia prezydent Ukrainy ostrzegał, że w stosunkach między Stanami Zjednoczonymi a Europą dochodzi do przełomowej zmiany. – Od teraz wszystko będzie inaczej i Europa musi się do tego dostosować – zapowiadał w nawiązaniu do słów wiceprezydenta USA J.D. Vance'a.