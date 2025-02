Do stolicy Włoch ściągają turyści z całego świata. Wszystko za sprawą Roku Jubileuszowego ogłoszonego przez Watykan. W jego trakcie można zdobyć odpust zupełny, co zachęca pielgrzymów do modlitw w Wiecznym Mieście. Jednak nie wszyscy przybywają tam w celach religijnych. Zupełnie inny plan na zwiedzanie miasta miało trzech turystów z Nowej Zelandii.