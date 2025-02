Madera na liście najpopularniejszych kierunków na lato. Wygrywa jednak kto inny Fot. Mateusz Grochocki/East News

Choć do wakacji jest jeszcze daleko, to zainteresowanie letnimi wyjazdami już teraz dość wyraźnie rośnie. Danymi na temat cen, a także najpopularniejszych kierunków podzieliło się właśnie internetowe biuro podróży eSky.pl. Niespodzianek w tym zestawieniu nie brakuje.

Dwa kraje zdominowały konkurencję. Tu Polacy pojadą na wakacje

Czy w tym roku Polacy zaskoczą wyborem, podczas rezerwowania letnich wakacji? Pierwsze miejsca okupują klasyki, ale pod koniec czołowej dziesiątki rzeczywiście nie brakuje niespodzianek.

Od maja do września równych sobie nie będzie miała Hiszpania, którą wybrało 27 proc. klientów eSky.pl. Najpopularniejszymi regionami są Costa Brava, Costa Dorada, Costa Blanca i Majorka. Do odwiedzania tej części Europy zachęca pogoda, atrakcje, ale i ceny. Średni koszt rezerwacji wynosi 1,1 tys. zł. Wyjątkiem jest Majorka, gdzie turyści za tygodniowy wyjazd turyści płacą ok. 1,9 tys. zł. W tej cenie są loty w dwie strony, a także noclegi w hotelu.

Drugim kierunkiem, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem, jest Grecja. Wybrało ją 25 proc. klientów. Tu niespodzianką może być popularność Półwyspu Kassandra w regionie Chalkidiki. Dalej mamy już trzy klasyki, czyli pobyty na wyspach: Korfu, Rodos i Krecie. Ceny zaczynają się od tysiąca złotych, ale za urlop w kreteńskiej Chanii trzeba zapłacić ok. 1,8 tys. zł.

Podium najpopularniejszych kierunków uzupełniają Włochy, ale do liderów dużo im brakuje. Urlop w tym kraju zarezerwowało 13 proc. turystów korzystających z eSky.pl. W tym przypadku królować będzie Rimini i region Bari. Na popularności zyskują też Sycylia i Sardynia, choć ta druga nie należy do najtańszych. Urlop w Cagliari (stolicy wyspy) to wydatek na poziomie ok. 2 tys. zł za pakiet lotów i siedmiu noclegów.

Największe niespodzianki na wakacje 2025. Polacy latają na all inclusive do Chorwacji, albo na urlop na Azorach

Czołową piątkę najpopularniejszych kierunków uzupełniają Malta i Cypr. Dalej znalazły się jedne z najtańszych destynacji. Okazały się nimi Chorwacja (gdzie Polacy chętnie latają na all inclusive) i Bułgaria. Za tygodniowy pobyt w hotelach i przeloty trzeba tam zapłacić średnio ok. tysiąca złotych. Ostateczna kwota zależy oczywiście od miejsca pobytu.

Jednak nie tylko cena ma znaczenie. Polacy chcą także odkrywać nowe miejsca, co widać zwłaszcza na przykładzie Portugalii, która zajmuje 9. miejsce w zestawieniu. Zamiast do Porto, czy Lizbony Polacy rezerwują przede wszystkim pobyty na Maderze i Azorach, a dokładnie w Ponta Delgada na wyspie Sao Miguel. Nie jest to na pewno najtańsza opcja, bo jak podaje eSky.pl, średnia cena tygodniowego urlopu na wyspach wynosi ok. 2,6 tys. zł.

