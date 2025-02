Ryanair o strajkach w turystycznym raju. Wskazuje na główny problem

Hiszpania od miesięcy targana jest licznymi protestami. Na Wyspach Kanaryjskich pojawiają się nawet hasła "turyści wracajcie do domu". Jak na to reaguje Ryanair, który ma tam swoje bazy, a przede wszystkim przywozi miliony pasażerów? Na to pytanie odpowiedział nam CEO przewoźnika Michael O'Leary.