Opłaty za wstęp do Wenecji. Zamiast 5 euro będzie 10

Pobór opłat za wstęp do miasta rozpocznie się już 18 kwietnia i potrwa do 4 maja. Później opłaty będą pobierane w każdy piątek, sobotę i niedzielę aż do końca lipca. Oznacza to, że za jednodniowy wstęp do miasta trzeba będzie zapłacić aż w 54 dni. Przed rokiem płatnych było 29 dni.