Sztabowcy Nawrockiego mają ból głowy. Mentzen goni kandydata PiS w kolejnym sondażu

Rafał Trzaskowski utrzymuje dość bezpieczną przewagę nad rywalami w nowym sondażu CBOS. Gdyby wybory prezydenckie odbyły się teraz, do drugiej tury wszedłby także Karol Nawrocki. Kandydatowi PiS po piętach mocno jednak depcze Sławomir Mentzen. To kolejne w ostatnim czasie badanie, które powinno dać do myślenia sztabowcom Nawrockiego.