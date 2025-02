Z badania CBOS przeprowadzonego w lutym wynika, że 38 proc. ankietowanych pozytywnie ocenia pracę Andrzeja Dudy . To spadek o 3 pkt proc. w porównaniu do styczniowego sondażu, w którym prezydent cieszył się poparciem 41 proc. respondentów.

Jednocześnie negatywną ocenę wystawiło mu 51 proc. badanych – o 3 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Brak zdania na temat działalności prezydenta zadeklarowało 10 proc. respondentów, co oznacza spadek o 1 pkt proc.

CBOS zwraca uwagę, że od grudnia 2024 roku, gdy Duda mógł się cieszyć pozytywną oceną 48 proc. badanych, jego poparcie zmniejszyło się o 10 pkt proc. To najniższy wynik w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Polacy ocenili pracę parlamentu

Badanie CBOS wskazuje, że w lutym pracę Sejmu dobrze oceniło 34 proc. ankietowanych – to wzrost o 2 pkt proc. względem stycznia. Negatywną ocenę wystawiło 50 proc. respondentów – o 2 pkt proc. mniej niż w poprzednim miesiącu. Odpowiedź "trudno powiedzieć" zaznaczyło 16 proc. badanych, co nie zmieniło się w stosunku do stycznia.