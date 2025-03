Internauci: Piotr Kraśko zmienił się w rzecznika Donalda Trumpa

W programie #BezKitu na antenie TVN24 Piotr Kraśko podsumował spotkanie Trump-Zełenski i nie szczędził tam słów krytyki pod adresem prezydenta Ukrainy. – Wołodymyr Zełenski odzywa się do prezydenta Stanów Zjednoczonych w sposób, w jaki nigdy nikt, żaden żyjący Amerykanin nie słyszał, że ktoś mówi do prezydenta jego kraju – wypalił w pewnym momencie dziennikarz.

Słowa Kraśki wywołały burzę. Internauci podzieleni

"Dla mnie ta dziennikarzyna już nie istnieje", "Pan Kraśko zdaje się być gotowym zostać prezesem TVN po sprzedaży powielając rosyjską i antyeuropejską zdaniem polskich polityków i ekspertów narrację", "Poddaństwo i służalczość", "Ale to, że Pan Kraśko będzie bronił Trumpa po tym żenującym widowisku, to się jednak nie spodziewałam" – pisali kolejni internauci.

Z drugiej jednak strony nie zabrakło zwolenników PiS i Konfederacji, którzy słowami Kraśki byli wręcz zachwyceni. "Piekło zamarzło. W życiu bym się nie spodziewał, że się zgodzę z Piotrem Kraśko. To właśnie on robi jedną z najlepszych analiz w polskiej telewizji. Zełenski to jest najgorszy prezydent, jakiego mogła mieć Ukraina", "Wow. Piotr Kraśko moim zdaniem całkiem celnie o rozmowie Trumpa z Zełenskim", "Ale że zaraz, jak to? Kraśko gada z sensem? Wstrząsające" – pisali kolejni użytkownicy serwisu X.