W Gabinecie Owalnym w Białym Domu między Donaldem Trumpem a Wołodymyrem Zełenskim doszło do ostrej wymiany zdań, podczas której prezydent USA skrytykował strój swojego gościa i ostrzegł go, że "igra z III wojną światową". Ukraiński przywódca usłyszał również od wiceprezydenta USA, J.D. Vance'a , że powinien okazać wdzięczność gospodarzom spotkania (Zełenski wielokrotnie dziękował Amerykanom – red.).

Kongresmen z Partii Republikańskiej o spotkaniu Trumpa i Zełenskiego. Jedynym zwycięzcą był Putin"

– Jedynym zwycięzcą był więc Władimir Putin i Rosja , bo do porozumienia nie doszło. Uważam zatem, że niezwykle ważne jest, aby prezydent Zełenski i prezydent Trump spotkali się ponownie, by sfinalizować porozumienie – stwierdził Lawler.

Kongresmen z Nowego Jorku zaznaczył również, że to Rosja jest odpowiedzialna za najechanie na Ukrainę. – Nadal możemy to uratować i należy to zrobić, ponieważ porażka tutaj byłaby katastrofalna dla Europy i wolnego świata. Jeśli Władimir Putin odniesie sukces i ostatecznie przejmie kontrolę nad Ukrainą, przyniesie to katastrofalne konsekwencje na lata, ale szczególnie dla Europy Wschodniej – dodał.