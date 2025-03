W piątek 28 lutego w Waszyngtonie odbyło się spotkanie dotyczące umowy Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, która miała obejmować m.in. dostęp do ukraińskich złóż , w tym ropy i gazu, w zamian za gwarancję bezpieczeństwa dla narodu walczącego z Rosją. Wizyta Wołodymyra Zełenskiego zakończyła się jednak zupełnie inaczej, niż przewidywali eksperci od polityki zagranicznej i media.

Między Donaldem Trumpem a Zełenskim doszło do burzliwej wymiany zdań, w której prezydent USA powiedział swojemu gościowi, że jest niewłaściwie ubrany i "igra z III wojną światową". W Gabinecie Owalnym w Białym Domu przywódca Ukrainy usłyszał, że powinien być wdzięczny Amerykanom i nie znajduje się w dobrej pozycji do tego, by stawiać warunki. Spotkanie podsumowaliśmy w naTemat w tym tekście.